للمرة الثانية.. الناقدة المصرية أمل الجمل في كارلوفي فاري وندوة قريبة لكتابها سمير فريد

شاركت الناقدة والكاتبة السينمائية المصرية أمل الجمل، في تقييم النقاد للفيلم الأوروبي الجديد على هامش مهرجان كارلوفي فاري، والتقييم يتضمن للأفلام المشاركة في ثلاث مسابقات: الرسمية - مسابقة شرق الغرب - مسابقة أفلام التشيكية المنتجة عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

الجدير بالذكر أنها المرة الثانية على التوالي التي تشارك فيها امل في هذه المسابقة.

وتستعد الجمل لتنظيم ندوة لمناقشة كتابها عن الناقد الراحل سمير فريد الذي صدر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وتم ترجمته للفرنسية.

امل هي كاتبة سيناريو وثائقي بالقنوات المتخصصة، بمصر. وتكتب في صحف مصرية وعربية،.وعملت مُعد برامج بقناة النيل للدراما، القنوات المتخصصة المصرية، وكذلك في قناة النيل الدولية، النايل تي في. وقامت بتدريس مادة "علم الاتصال"، بمعهد الكونسيرفتوار، بأكاديمية الفنون بمصر وعملت مساعد مخرج في الأعمال الدرامية منها مسلسل "الفرار من الحب" للمخرج "مجدي أبو عميرة وهي رئيس لجنة تحكيم جائزة سمير فريد، مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثانية، ٢٠١٨.

كما شاركت في العديد من الندوات ورشات العمل الخاصة بالسينما من بينها ورشتي عمل في جامعة بون، الأولى في يونيو 2013 ، حول السينما والرقابة في مصر منذ نشأتها وحتى عام 1952. والثانية في يونيو 2014 حول قدرة السينما على قراءة الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمعات العربية.