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"الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا جديدًا لنظر الدعوى المقامة ضد المتهم عيضة الحارثي

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:37 م
الجزائية المتخصصة تحدد موعدًا جديدًا لنظر الدعوى المقامة ضد المتهم عيضة الحارثي
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الفجر السعودي
 
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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم عيضة بن رداد بن عيضة الحارثي سعودي الجنسية، يحمل الهوية الوطنية رقم (1002556338) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 19 / 11 / 1434هـ وتاريخ 25 / 12 / 1434هـ.

كما أن الجهات المختصة بالمحكمة لم تتمكن من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، وجرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 / 12 / 1440هـ الساعة التاسعة والنصف.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية , والمادة الـ (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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