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عرض "مزيكتنا الحلوة" و"مسرح الجامعة" 27 يوليو المقبل على TeN

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:40 م
عرض مزيكتنا الحلوة ومسرح الجامعة 27 يوليو المقبل على TeN
مسرح الجامعة
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الفجر الفني
 
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تعرض قناة TeN الفضائية المصرية مجموعة من البرامج الجديدة، حيث تقرر عرض برنامجي «مسرح الجامعة»، و«مزيكتنا الحلوة» بداية من 27 يوليو المقبل.

 

و«مزيكتنا الحلوة» برنامج يقدّم مجموعة من أجمل الحفلات الغنائية القديمة لعشاق الطرب الأصيل حيث يستمتعون بأغاني الزمن الجميل، و«مسرح الجامعة» عبارة عن مجموعة من العروض المسرحية لطلاب الجامعات بشكل عام وجامعة القاهرة بشكل خاص، حيث يستعرض الطلاب مواهبهم الإبداعية والتمثيلية في عروض ترتقي إلى درجة الاحتراف.

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