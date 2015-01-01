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شريف إكرامي يعود للأهلي

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:38 م
شريف إكرامي يعود للأهلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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عاد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من ألمانيا خلال الساعات الماضية.


وظهر إكرامي، في أروقة التتش وعقد جلسة مع مارتن لاسارتي المدير الفني، لطمأنته على برنامجه العلاجي، ثم توجه اللاعب، لخوض تدريبات تأهيبة داخل صالة الجيمانيزيوم، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.


ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

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