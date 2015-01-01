يوسف وقمصان في جلسة خاصة مع رمضان صبحي
الأحد 21/يوليه/2019 - 06:37 م
علي نبوي
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حرص محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسامي قمصان المدرب بالجهاز الفني على عقد جلسة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الأحد والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
واطمأن يوسف وقمصان على لاعب الأهلي، والذي اشتكى مؤخرًا من ألام في العضلة الضامة، لكنها لن تمنعه من مواجهة المقاولون العرب المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
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