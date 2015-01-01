ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بلدية المحلة يواصل تدريباته اليومية وظهور "جمال" الجزيرة

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:37 م
بلدية المحلة يواصل تدريباته اليومية وظهور جمال الجزيرة
تدريبات بلدية المحلة
Advertisements
طباعة
حسام نور
 
Advertisements
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة تدريباته اليومية تحت قيادة مديره الفني كرم جابر.

وخاض الفريق التدريب اليوم على فترتين في السادسة صباحا وشملت تدريبات بدنية شاقة، والفترة الثانية في الرابعة عصرا وشملت تدريبات بالكرة.

وقد ظهر في تدريب اليوم اللاعب محمد جمال المنتقل من الجزيرة المطروحي لأول مرة وسوف يخوض برنامج تأهيلي بداية من الغد من أجل الانضمام للتدريبات الجماعية الفترة القادمة.

بلدية المحلة يواصل تدريباته اليومية وظهور "جمال" الجزيرة
بلدية المحلة يواصل تدريباته اليومية وظهور "جمال" الجزيرة
بلدية المحلة يواصل تدريباته اليومية وظهور "جمال" الجزيرة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
-
x
20:00
-
الزمالك