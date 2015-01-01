تقارير.. صفقة تبادلية كبري تحسم صفقة نيمار إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب البرازيلي نيمار من الانتقال لصفوف ريال مدريد الاسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليدعم صفوف الفريق الملكي بالموسم الجديد.

وكان نادي ريال مدريد عرض خدمات النجم الويلزي، بالإضافة إلى مبلغ مالي علي باريس سان جيرمان، من أجل التعاقد مع نيمار، الذي غادر الملاعب الإسبانية عام 2017.

وذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية أن باريس سان جيرمان ابلغ ريال مدريد أنه موافق على مبادلة نيمار بـ جاريث بيل، ليقترب اللاعب البرازيلي من ارتداء قميص الفريق المدريدي بالموسم المقبل.

وتأتي أنباء اقتراب نيمار من الانتقال لريال مدريد رغم ارتباط اسم اللاعب بالعودة لناديه السابق برشلونة الاسباني.