برعاية نقابة المهندسين.. هاني ضاحي يفتتح بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات"

افتتح المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أمس السبت، بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات" والتي تجري فعالياتها بمقر النقابة العامة للمهندسين.





من جانبه صرح المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، والمشرف العام على البطولة والمدير التنفيذي لنادي الشطرنج، أن البطولة تقام تحت رعاية نقابة المهندسين بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، مشيرًا أن فعالياتها ستستمر إلى الأربعاء القادم الموافق 24 يوليو الجاري.



