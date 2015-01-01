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برعاية نقابة المهندسين.. هاني ضاحي يفتتح بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات"

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:35 م
برعاية نقابة المهندسين.. هاني ضاحي يفتتح بطولة كأس مصر للشطرنج رجال - سيدات
بطولة كأس مصر للشطرنج
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آيات عامر
 
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افتتح المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أمس السبت، بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات" والتي تجري فعالياتها بمقر النقابة العامة للمهندسين.

من جانبه صرح المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، والمشرف العام على البطولة والمدير التنفيذي لنادي الشطرنج، أن البطولة تقام تحت رعاية نقابة المهندسين بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، مشيرًا أن فعالياتها ستستمر إلى الأربعاء القادم الموافق 24 يوليو الجاري.

حضر الافتتاح الدكتورة منى اللبودي رئيس لجنة النشاط النسائي وعضو مجلس الإدارة بالاتحاد المصري للشطرنج، والمهندس سامي يونس عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة، والعقيد وجدي لمعي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، والمهندس رمضان عبد العظيم رئيس لجنة الحكام.
برعاية نقابة المهندسين.. هاني ضاحي يفتتح بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات"
برعاية نقابة المهندسين.. هاني ضاحي يفتتح بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات"
برعاية نقابة المهندسين.. هاني ضاحي يفتتح بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات"
برعاية نقابة المهندسين.. هاني ضاحي يفتتح بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات"
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