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المواجهات القادمة للأندية المصرية بدوري الأبطال.. "اطلع بره" في طريق بطل الدوري

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:27 م
المواجهات القادمة للأندية المصرية بدوري الأبطال.. اطلع بره في طريق بطل الدوري
الاهلي
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محمد جمال
 
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أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة بطل الدوري المصري الموسم الحالي مع فريق اطلع برا السوداني خلال مباريات دور ال 64 من منافسات البطولة القارية.

وسيواجه الفائز من مباراة بطل الدوري المصري وإطلع برا السودانى فى دور ال 32 الفائز من مباراة كانو سبورت من غينيا الإستوائية وميكيلي أندريتا الأثيوبي

كما سيلتقى صاحب المركز الثانى ببطولة الدوري مع فريق ديكاداها الصومالى فى دور ال 64 والفائز من المباراة سيواجه فى دور ال 32 الفائز من مباراة أويلرز الليبيري وجينيراشيون فوت السنغالي.

وستقام المباريات فى أغسطس القادم وتقام مباريات الذهاب أيام 9 و 11 بينما مباريات الإياب أيام 23 و 25 من نفس الشهر.

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