ملكة جمال العرب مريم الراشدي تستعد لتقديم برنامج عن الموضة والجمال

تستعد مريم الراشدي، ملكة جمال العرب لعام 2015 والملقبة بكيم كارديشان المغرب لتقديم برنامج تلفزيوني يختص بالجمال والموضة، حيث تتواجد في مدينة دبي، لوضع الاعداد والتفاصيل الفنية مع شركة الإنتاج الأمريكية العربية NME MEDIA والتي أنتجت كثير من البرامج التي عرضت علي القنوات الخليجية.

وقالت مريم الراشدي في تصريحات لها اليوم الأحد؛ إنه تم وضع اسم مبدئي للبرنامج وهو "مريم بيوتي"، على ان يعرض البرنامج في بداية العام المقبل 2020 بأحد وأهم القنوات التلفزيونية في الخليج.

يذكر أن مريم الراشدي، حصلت على لقب ملكة جمال العرب لعام 2015، لجمالها وحسن مظهرها المميز، وقد شارت في العديد من المناسبات الإعلامية والفنية الهامة في المغرب ومصر ودبي.