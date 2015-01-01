أمريكا تعرب عن قلقها من "الاستفزازات الصينية المتكررة"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تدخل الصين في أنشطة النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك أنشطة التنقيب والإنتاج الطويلة الأمد في فيتنام.





ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "إنّ الإجراءات الاستفزازية المتكررة للصين التي تهدف إلى تطوير النفط والغاز في الخارج في دول مطالبة أخرى تهدد أمن الطاقة الإقليمي وتقوض سوق الطاقة الحرة والمفتوحة في الهند والمحيط الهادئ".





واتهمت فيتنام يوم الجمعة سفينة مسح النفط الصينية ومرافقيها بانتهاك سيادتها وطالبت الصين بنقل السفن من المياه الفيتنامية.