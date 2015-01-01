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عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:29 م
عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي
لاعبي الاهلي
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علي نبوي
 
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غادر أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


وجاءت مغادرة الشيخ عقب المحاضرة التي عقدها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران بسبب شعوره بألام في القدم اليسرى.


وخرج الشيخ من معلب التتش باتجاه صالة الجيمانزيوم، لخوض تدريبات تأهيلية للتعافي من ألام القدم.


ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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المزيد عن: كرة القدم الفريق الاحمر اصابات الاهلي احمد الشيخ
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