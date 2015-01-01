عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

غادر أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وجاءت مغادرة الشيخ عقب المحاضرة التي عقدها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران بسبب شعوره بألام في القدم اليسرى.





وخرج الشيخ من معلب التتش باتجاه صالة الجيمانزيوم، لخوض تدريبات تأهيلية للتعافي من ألام القدم.



