عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي
الأحد 21/يوليه/2019 - 06:29 م
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
غادر أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وجاءت مغادرة الشيخ عقب المحاضرة التي عقدها مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران بسبب شعوره بألام في القدم اليسرى.
وخرج الشيخ من معلب التتش باتجاه صالة الجيمانزيوم، لخوض تدريبات تأهيلية للتعافي من ألام القدم.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements
المزيد عن: كرة القدم الفريق الاحمر اصابات الاهلي احمد الشيخ
- مران الأهلي.. تأهيل فتحي وتدريبات استشفائية للأساسيين
- صلاح محسن يبدأ تدريبات الكرة في الأهلي
- عاجل.. إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بدون جمهور
- تدريبات تأهيلية لخماسي الأهلي.. ولاسارتي يحاضر اللاعبين
- لاسارتي يكشف خبايا الإسماعيلي للاعبي الأهلي في 10 دقائق
- أحمد الشيخ يعلن جاهزيته مع الأهلي لمواجهة الإسماعيلي
- علي لطفي يؤدي جلسة تأهيلية في الجيم
- تفاصيل جلسة لاسارتي مع مدافع الأهلي على هامش المران
- لاسارتي ينفعل على لاعبي الأهلي في مران اليوم
- سر انفعال لاسارتي على لاعبي الأهلي في مران اليوم