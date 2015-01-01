تحت عنوان "من أجل دار سليمة".. 'التضامن' تعقد ورشة عمل لوعاظ الأزهر الشريف (صور)

عقدت وزارة التضامن الإجتماعى، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، صباح اليوم الأحد، ورشة عمل تدريبية للسادة وعاظ الازهر الشريف فى إطار الارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للأطفال بدور ومؤسسات الرعاية، تحت عنوان "من أجل دار سليمة".





شارك بالدورة التى إفتتحها المستشار عمر القمارى المستشار القانونى، ورئيس اللجنة العليا للاسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور حسن خليل مدير عام الشئون الفنية بالأزهر الشريف، وأسعد صابر مدير عام الادارة العامة للاسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعى، والشيخ محمد سعد مدير عام الادارة العامة للدعوة بالمجمع، و60 من الوعاظ والواعظات الازهر الشريف.





أكد أسعد صابر مدير عام الادارة العامة للاسرة والطفولة بوزارة التضامن الإجتماعى، فى كلمته أمام فعاليات إفتتاح ورشة العمل أن ورشة العمل التى تنظم اليوم تاتى فى اطار التعاون بين الوزارة ومشيخة الازهر الشريف وتستهدف السادة وعاظ الازهر الشريف بعدد من دور الأيتام بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة بدور الرعاية وتحقيق التكامل فى تقديم الدعم النفسى والدينى مع ربط السادة الوعاظ بقضايا ومشكلات الدور وتحقيق التشبيك الامثل بينهم وبين مقدمى الرعاية لتقديم الدعم النفسى والدينى على تعديل اتجاهات الطفل نحو ذاته والاخرين والمجتمع.





وفى كلمته أشار حسن خليل مدير عام الشئون الفنية بالأزهر الشريف، أن اللقاء اليوم هو استمرار للجهود المبذولة بين الازهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعى للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الاجتماعية ودور مؤسسات الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى، حيث يأتي هذا العمل تنفيذا لتوجيهات فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر للوعاظ والواعظات بضرورة التعامل مع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية من خلال دور الرعاية المنتشرة على مستوى الجمهورية وتشبيك عمل الوعاظ والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين داخل هذه الدور للارتقاء بالاطفال النزلاء بها ودعم القيم الايجابية والمواطنة وحب الوطن وتعزيز الانتماء إليه لدى الاطفال بهذه الدور وجعلهم افرادا صالحين.





وأضاف خليل أنه خلال عام 2018 ومن خلال هذا التعاون بين الجانبين تم تدريب 25 واعظ على مستوى القاهرة الكبرى ومن المقرر ان يشهد عام 2019 الانتهاء من تدريب 100 واعظ وواعظة على مستوى الجمهورية، وقد تم إضافة واعظات الازهر الشريف للبرنامج للقيام بدور التوعية بدور الرعاية الخاصة بالفتيات، كما سيتم تفعيل برنامج صيفى بالتعاون بين الازهر الشريف والتضامن الاجتماعى تحت عنوان "نحو جيل اكثر قافة ووعيا وتسامحا ووطنية"، والذى يهدف إلى الارتقاء بالاطفال نزلاء الدور وتوعيتهم توعية صحيحة وتقديم الشريعة الاسلامية بسامحتها ووسطيتها إلى هؤلاء الابناء وشرحها بطريقة مبسطة تساعد فى الارتقاء بهم فى جميع المجالات وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى قد تكون فى أذهانهم.





أستعرض المستشار عمر القمارى المستشار القانونى ورئيس اللجنة العليا للاسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعى، فى كلمته الجوانب والضوابط والمحددات القانونية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية واللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات الايوائية للاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية وشروط قبول الاطفال بها وبرامج الرعاية اللاحقة، مشيرا إلى أنه يوجد 12 الف و200 اسرة بديلة ويبلغ عدد الاطفال بدور الايتام 10 الاف طفل وأن الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات نحو تحقيق نظام رعاية وحماية متكاملة للابناء بمؤسسات الرعاية وان الوزارة انشئت فريق التدخل السريع ومامورى الضبط القضائى للتدخل ازاء اية تجاوزات داخل المؤسسات.



