تفاصيل جديدة حول تدهور الحالة الصحية لـ رغدة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة رغدة خلال الفترة الماضية.





وظهرت رغدة بوجه شاحب في الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما جعل البعض يشعر أنها مصابة بمرض.





فيما أكد مصدر لأحد المواقع الفنية أن ما نُشر حول تدهور صحة رغدة غير صحيح.





وتتمتع رغدة بصحة جيدة في الوقت الحالي ولا تعاني من أي أمراض كما أشيع البعض بعد تداول هذه الصور التي جمعتها بالنجم عصام كاريكا.





وكانت رغدة شاركت في بطولة مسرحية "الأم الشجاعة"، وهو آخر عمل فني قدمته وبعدها ابتعدت عن الساحة الفنية.