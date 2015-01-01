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عارضة أزياء أمريكية تتهم ابن مسؤول أفغانى باغتصابها

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:29 م
عارضة أزياء أمريكية تتهم ابن مسؤول أفغانى باغتصابها
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خاطر عبادة
 
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زعمت عارضة أزياء في نيويورك، أنها تعرضت للمطاردة والاعتداء الجنسي من قبل ابن وزير دفاع أفغاني سابق.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، اتهمت "سارة جولدين" حامد وردك بمهاجمتها مرتين خلال رحلة قاما بها إلى ميامي في عطلة نهاية الأسبوع 2018، بعد أن رفضت عرضاً للصداقة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

ورفعت الشقراء دعوى قضائية ضده في محكمة مانهاتن الفيدرالية، حيث زعمت أن ورداك أخبرها بعد ذلك: "أنت مجرد موديل شقراء.. من سيصدقك؟".

وقابلت جولدين وارداك، التي تخرجت من جامعة جورج تاون، قبل حوالي عشر سنوات من خلال صديقتها عندما كانت طالبة جامعية في واشنطن العاصمة.

وهو ابن عبد الرحيم وردك، الذي عمل في حكومة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي حتى عام 2012.

وقالت جولدن، 29 سنة، لصحيفة نيويورك بوست: 'لقد اشترى لي هدايا بالطبع، أخبرني دائمًا أنه لا توجد قيود.. إنه يستخدم أمواله كأداة للتأثير على الجميع تقريبًا في حياته.
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