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خالد الجندى يدعو للإمام الأكبر: "حفظك الله"

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:27 م
خالد الجندى يدعو للإمام الأكبر: حفظك الله
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أمنية فوزي
 
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أعرب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سعادته بعودة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إلى أرض الوطن، بسلامة الله من رحلة علاج فى ألمانيا.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "نحن فى منتهى السعادة بعودة فضيلة الإمام، بعد إجراء فحوصات طبية".

وتابع: "نسأل الله عزوجل وجل أن يحفظك برعايته ويجعلك رمزا للسماحة والوسطية والاعتدال".
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