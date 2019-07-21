الآن تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الاولى عبر رابط 2019 tansik.Egypt.gov.eg وخطوات تسجيل الرغبات
الأحد 21/يوليه/2019 - 06:20 م
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تقدم لكم موقع "الفجر" الإلكتروني خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الاولى عبر رابط 2019 tansik.Egypt.gov.eg أو موقع نتيجتك، ويمكنكم معرفة تنسيق الثانوية العامة 2019 اليوم السابع، ويقدم لكم موقع اليوم السابع طريقة تسجيل رغبات تنسيق الثانوية للمرحلة الأولى 2019.
قامت وزارة التعليم العالي، بالإعلان عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلبة الثانوية العامة 2019 رسميًا، في تنسيق الثانوية العامة 2019، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 21/7/2019 حتى يوم الخميس الموافق 25/7/2019، وذلك وفقًا للحد الأدنى للمرحلة الأولى 2019، تنسيق المرحلة الاولى، ويمكنكم أيضًا معرفة تنسيق الثانوية العامة 2019 عبر رابط موقع الحكومة الإلكترونية 2019 tansik.Egypt.gov.eg أو عبر موقع نتيجتك، وسنوضح لكم خطوات تسجيل الرغبات.
وبدأ اليوم الأحد 21/7/2019، طلاب الثانوية العامة 2019، في التسجيل بتنسيق المرحلة الأولى، وسوف يتم إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، وسيتم أيضًا تسجيل الرغبات من خلال رابط موقع الحكومة الإلكترونية (اضغط هنا).
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وأكدت وزارة التعليم العالي على ضرورة ملئ رغبات تنسيق الثانوية 2019 خلال الفترة المحددة، ولن تسمح الوزارة بإعادة ترتيب الرغبات بعد انتهاء المدة المحددة، لذلك يجب على جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة 2019، مراعاة الدقة والتركيز أثناء عمليات التسجيل عبر رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق (اضغط هنا).
تسجيل رغبات تنسيق الثانوية للمرحلة الأولى 2019
ويمكن لجميع الطلاب ملئ كراسة الرغبات بحوالى 60 رغبة من الكليات التي تريد أن تدخلها، سوف تكون ضمن كليات القمة التي تشتمل على كليات الطب والهندسة والأسنان والصيدلة، وتم فتح رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق (اضغط هنا).
حيث أعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2019، والمجموع المخصص لتلك المرحلة والذي سيتم توضيحه هذه المقالة.
بوابة الحكومة المصرية للتنسيق
تستمر بوابة الحكومة المصرية في استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى، بجانب حجز اختبارات القدرات المخصصة لعدد من الكليات الحكومية "التربية الفنية - التربية الموسيقية - التربية الرياضية".
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