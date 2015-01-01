إبراهيم مصطفي: تصنيف الجنيه من أفضل عملات العالم يدل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي
الأحد 21/يوليه/2019 - 06:26 م
داليا الحسين
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قال الدكتور إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد والاستثمار إن تصنيف الجنيه المصري في المركز الثاني كأفضل عملات العالم في 2019 يعني أن معدل النمو الاقتصاد المصري خلال 3 سنوات سيزداد بشكل أسرع مقارنة بدول أخرى.
وأضاف"إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية"صدى البلد"، مساء الأحد أن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبعض الدول مثل أمريكا وتركيا أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هناك تحسن في الاقتصاد الكلي لبلادنا، موضحًا أن معدل النمو وصل إلى 5.3% والمستهدف 6%، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن الميزان التجاري وغير ذلك.
وتوقع أستاذ الاقتصاد والاستثمار أن يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي في حياته اليومية الفترة المقبلة.
وأضاف"إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية"صدى البلد"، مساء الأحد أن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وبعض الدول مثل أمريكا وتركيا أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هناك تحسن في الاقتصاد الكلي لبلادنا، موضحًا أن معدل النمو وصل إلى 5.3% والمستهدف 6%، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن الميزان التجاري وغير ذلك.
وتوقع أستاذ الاقتصاد والاستثمار أن يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي في حياته اليومية الفترة المقبلة.
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