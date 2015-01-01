فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة برئاسة أمن الدولة

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الفنية برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) للالتحـاق بالدراسة في معهـد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات، وسيتم فتح باب التسجيل يوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440 هـ الساعة 10:00 ص إلى الخميس 29 / 11 / 1440 هـ الساعة 10:00 ص .

وتضمنت الشروط:

• أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

• أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات (علوم طبيعية) وبمعدل (تراكمي عام) لا يقل عن (85%).

• أن يكون المتقدم خريج العام الحالي 1440هـ.

• ألا يزيد عمر المتقدم عن (20) عاماً.

• ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار القدرات العامة عن (70%).

• ألا تقل الدرجة الكلية لاختبار التحصيلي عن (60%).

• أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي.

• أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

• التفرغ التام للدراسة وأن يكون المتقدم غير مسجل في أي مؤسسة تعليمية أخرى.

• ألا يكون قد سبق للمتقدم أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.

وأوضحت أن مدة الدراسة سنتان، وسيحصل الطالب بعد اجتيازه البـرنامج الدراسـي بنجاح على شهـادة (دبلـوم الدراسـات الفنية ونظم الاتصالات)، و مكافأة شهرية قدرها (1000) ريال، وتأمين سكن للطالب القادم من خارج الرياض، وتأمين العلاج الطبي للطالب في مستشفى قوى الأمن الداخلي بالرياض.

ونبهت إلى أهمية تحري الدقة في تعبئة نموذج طلب الالتحاق، علماً بأنه سوف يتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة، مضيفة أن حصول المتقدم على رقم طلب لا يعني قبوله.