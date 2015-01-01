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عاجل.. إيران تنزع العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة المحتجزة

الأحد 21/يوليه/2019 - 06:23 م
عاجل.. إيران تنزع العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة المحتجزة
ناقلة نفط - ارشيفية
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أحمد مرعي
 
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أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بأن "السلطات الايرانية انتزعت العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة البريطانية المحتجزة".

وكان قد أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ يوم أمس عن احتجاز ​ناقلة نفط​ بريطانية مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة نفط إيرانية في ​جبل طارق​ كانت متوجه إلى ​سوريا​.

من جهته اكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان بأن ناقلة ​النفط​ البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها ب​سفينة​ صيد ايرانية في ​مضيق هرمز​.
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