جامعة أسيوط تنظم زيارة لوفد طلابي من 5 دول عربية لدير السيدة العذراء بدرنكة

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نظمت جامعة أسيوط رحلة سياحية وأثرية لضيوفها من الوفد الطلابي العربي الذي يقضى فترة تدريبية لمدة شهر للدراسة العلمية والعملية داخل عدد من كليات الجامعة والمصانع والشركات بمحافظة أسيوط.



يضم الوفد 28 طالب وطالبة وعدد من المشرفين من دول فلسطين، العراق، الأردن، اليمن، والسعودية وهو الوفد الذى تم استقباله فى أول يوليو الجاري فى إطار شراكة الجامعة في المجلس العربي للتدريب الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام الاتحاد.



وقال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، أن اختيار زيادة الوفد الطلابي لدير السيدة العذراء يأتي لكونه واحدًا من أهم المعالم الأثرية والدينية على مستوى محافظات الجمهورية وأحد محطات رحلة العائلة المقدسة، مما يلزم تعريف كافة شعوب العالم بأهميته، والتأكيد على مكانة وتاريخ مصر العريق، وهو ما يأتي كذلك فى إطار جهود الجامعة لتنشيط السياحة بمصر.



وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على أن الانفتاح الثقافي والحضاري بين مختلف شعوب العالم يعد أحد أهم استراتيجيات عمل الجامعة والتي تأتى ضمن رسالتها التنويرية والمعرفية والتي تحرص على أدائها على النحو الأمثل وهو ما يتضمن العمل على توسيع أفاق أبنائها من الطلاب وثقل شخصياتهم، مضيفًا أنه عملًا لتحقيق لذلك الهدف تحرص جامعة أسيوط على تبادل واستقبال وفود طلابية من مختلف دول العالم العربي والأجنبي فى محاولة لإثراء الحراك الثقافي والفكري داخل المجتمع الجامعي وإتاحة الفرصة للتعرف على تاريخ الدول الأخرى وعادات وتقاليد شعوبهم.