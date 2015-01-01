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هجمات إرهابية غرب نيجيريا تسفر عن 37 قتيلا

الأحد 21/يوليه/2019 - 05:12 م
هجمات إرهابية غرب نيجيريا تسفر عن 37 قتيلا
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وكالات
 
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ذكرت مصادر محلية ورسمية، اليوم الأحد، أن مسلحين شنوا هجمات على ثلاث قرى في ولاية سوكوتو، شمال غرب نيجيريا، أسفرت عن 37 قتيلاً على الأقل.

ووصل مساء الأربعاء "قطاع طرق" كما يسمون في هذه المنطقة، على متن دراجات نارية وشنوا هجمات في ثلاث قرى في منطقة غورونيو، كما قال لوكالة فرانس برس المسؤول المحلي زكاري شيناكا.

وأضاف شيناكا أن "قطاع الطرق أطلقوا النار على القرويين وأضرموا النار في الأسواق والمحاصيل"، وقال: "أخذوا كل الماشية معهم".

وتبعد قرى كاميتو وأولولو وريجيار تساميا، حيث وقعت الهجمات، حوالى 100 كيلومتر من سوكوتو، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

وأوضح شيناكا أن "المذبحة استمرت ساعتين من دون أن تتدخل قوى الأمن، نظراً إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة".

وقال أحد سكان كاميتو التي سقط فيها 23 قتيلاً، إن القرويين حاولوا الدفاع عن أنفسهم لاستعادة ماشيتهم، وهي وسيلة العيش الوحيدة في هذه المنطقة النائية الفقيرة للغاية.

وتعد ولاية سوكوتو، التي تمت حمايتها حتى الآن من أعمال العنف، هدفاً جديداً لهذه العصابات الإجرامية التي تنشر الرعب في شمال غرب نيجيريا، وتسرق الماشية وتبيعها.
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