الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بمد حالة الطوارئ لـ3 أشهر إضافية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 317 لسنة 2019، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 المشار إليه فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ في البلاد المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 25 يوليو 2019.





ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.





وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه.