لندن تنشر خريطة تثبت أن الناقلة البريطانية كانت في المياه الإقليمية العمانية

نشرت وزارة النقل البريطانية، اليوم الأحد، خريطة تقول إن الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" كانت في المياه الإقليمية العمانية عندما اعترضتها قوات الحرس الثوري الإيراني.





وقالت الوزارة أن السفينة البريطانية ستينا إمبيرو كانت في المياه الإقليمية العمانية عندما اعترضتها قوات إيران.

وأوضحت إن الخط الأزرق، مسار السفينة يوم الجمعة لدى مرورها عبر مضيق هرمز، وإن المربع الأحمر، موقع اعتراض السفينة وصعودها وتحويل مسارها إلى المياه الإيرانية.



