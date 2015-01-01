افتتاح الأكاديمية المهنية للمعلمين بالإسكندرية (صور)
الأحد 21/يوليه/2019 - 05:04 م
محمد رجب - دينا حسن
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افتتح أحمد جمال نائب، محافظ الإسكندرية، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين"فرع الإسكندرية“ وذلك بكلية التربية جامعة الإسكندرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور مجدي أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية.
من الجدير بالذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين مركز تميز محلي وإقليمي ودولي يضمن جودة منظومة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين بشراكة فاعلة مع كليات التربية والمدارس والمؤسسات الأخرى ذات الصلة. وتقوم الأكاديمية بضمان جودة منظومة التنمية وتطويرها لتمكين أعضاء هيئة التعليم بتطبيق استراتيجيات وآليات متطورة في ضوء نتائج البحوث الحديثة وكوادر مؤهلة وشراكة فعالة مع كليات التربية والمؤسسات المعنية لتحقيق تمييز مخرجات العملية التعليمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور مجدي أمين، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية.
من الجدير بالذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين مركز تميز محلي وإقليمي ودولي يضمن جودة منظومة التنمية المهنية المستدامة للمعلمين بشراكة فاعلة مع كليات التربية والمدارس والمؤسسات الأخرى ذات الصلة. وتقوم الأكاديمية بضمان جودة منظومة التنمية وتطويرها لتمكين أعضاء هيئة التعليم بتطبيق استراتيجيات وآليات متطورة في ضوء نتائج البحوث الحديثة وكوادر مؤهلة وشراكة فعالة مع كليات التربية والمؤسسات المعنية لتحقيق تمييز مخرجات العملية التعليمية.
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