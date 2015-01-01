ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الإمارات وباكستان تناقشان سبل التعاون في مجال الدفاع

الأحد 21/يوليه/2019 - 04:58 م
الإمارات وباكستان تناقشان سبل التعاون في مجال الدفاع
Advertisements
طباعة
احمد ثابت
 
Advertisements
استقبل مطر سالم علي الظاهري ، وكيل وزارة الدفاع ، صباح اليوم الأدميرال ظفر محمود عباسي ، رئيس أركان البحرية في باكستان.

وتطرق الاجتماع ، الذي عقد في مقر وزارة الدفاع في أبو ظبي ، إلى علاقات التعاون في مجالات الدفاع وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وتبادل الظاهري والأدميرال عباسي وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

وحضر الاجتماع كبار المسؤولين من وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق لرئيس أركان البحرية في باكستان.

Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
-
x
20:00
-
الزمالك