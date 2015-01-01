الإمارات وباكستان تناقشان سبل التعاون في مجال الدفاع

استقبل مطر سالم علي الظاهري ، وكيل وزارة الدفاع ، صباح اليوم الأدميرال ظفر محمود عباسي ، رئيس أركان البحرية في باكستان.





وتطرق الاجتماع ، الذي عقد في مقر وزارة الدفاع في أبو ظبي ، إلى علاقات التعاون في مجالات الدفاع وسبل تطويرها في مختلف المجالات.





وتبادل الظاهري والأدميرال عباسي وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.





وحضر الاجتماع كبار المسؤولين من وزارة الدفاع وأعضاء الوفد المرافق لرئيس أركان البحرية في باكستان.



