مؤشر بورصة البحرين يهبط 0.24% بختام جلسة اليوم
الأحد 21/يوليه/2019 - 04:45 م
نيفين سمير
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسرا 3.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1534.16 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 267 ألف دينار بحرينى.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.92%، بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.12%، بنك البحرين الإسلامى بنسبة 0.83%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.32%، بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
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