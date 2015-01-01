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الليلة.. الدكتور محمد فياض ضيف برنامج وصال على شاشة الفضائية المصرية

الأحد 21/يوليه/2019 - 04:56 م
الليلة.. الدكتور محمد فياض ضيف برنامج وصال على شاشة الفضائية المصرية
برنامج وصال على الفضائية المصرية
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ميسون أبو الحسن
 
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يستضيف برنامج وصال المُذاع على الفضائية المصرية، والمعني بالمصريين بالخارج، في السابعة وعشر دقائق مساء اليوم، العالم المصري الدكتور محمد فياض أستاذ البرمجيات بجامعة سان خوسية بكاليفورنيا، وحديث عن مشوار حياته، وقصته مع البرمجة المعرفية.


كما تشمل الحلقة الحديث حول حلم الدكتور محمد فياض في إنشاء مصنع للبرمجيات في مصر لتطوير تكنولوجيا المعلومات، بجانب إنشاء مدينة للتكنولوجيا، كما يتطرق الحوار لمشروعه العلمي الذي يسعى إلى تنفيذه عالميًا عن فن التجريد، وحكايات أخرى عن حياته.


يذكر أن البرنامج تقديم عبير أبو طالب، وإخراج وليد التاجي رئيس التحرير أنس الوجود رضوان.
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المزيد عن: ماسبيرو برنامج وصال الوطنية للإعلام الفضائية المصرية الفجر الدكتور محمد فياض
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