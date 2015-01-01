"تقييم": بدء استقبال طلبات المستثمرين لإنشاء مركز تقدير أضرار الشاحنات في الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عن البدء في استقبال طلبات الراغبين في إنشاء وتشغيل مركز تقدير أضرار الشاحنات، وإتاحة الفرصة للراغبين بالاستثمار في التقديم على المنافسة من خلال الموقع الإلكتروني لتقدير، حيث تُعد “تقدير” منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل وتنظيم عمليات تقييم أضرار حوادث المركبات بشكل إلكتروني بمهنية واحترافية، ووفق المعايير والمقاييس العالمية.





ومنذ اعتماد منظومة تقدير عام 2017 تم تقدير 800 ألف حالة في مدينة الرياض، وإنشاء مركزين في الدمام والخبر، وثلاثة مراكز في مدينة جدة أحدهم مخصص للشاحنات.





وبالشراكة مع القطاع الخاص والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور سوف نتوسع في إنشاء وتشغيل المراكز بما يحقق خدمة أفضل للمستفيدين وتطبيق أهداف المنظومة في مختلف مناطق المملكة.





ويأتي هذا الإعلان ضمن خطة الهيئة وأهدافها التوسعية في إنشاء مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات وتشغيل هذه المراكز من خلال إشراك القطاع الخاص الذي سيعمل ضمن اشتراطات فنية أعدتها الهيئة وتتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية، بحيث ستسهم هذه المراكز في ضبط عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة في الحادث بنظام إلكتروني شامل يسهل على المواطن ويختصر كثيرًا من الإجراءات، ويسهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين.





حيث يبدأ اليوم 21 يوليو استقبال طلبات الراغبين في الاستثمار لإنشاء وتشغيل مركز تقدير الشاحنات في مدينة الرياض وينتهي في 18 من شهر أغسطس، للتقديم وللمزيد من المعلومات على الرابط https://www.taqeem.sa/TaqdeerCompetitions/