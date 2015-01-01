مانشستر يونايتد يصدم كونتي

لا يزال نادي إنتر ميلان الإيطالي يرغب بالحصول على خدمات الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وفقا للمعلومات الواردة من شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية فإن نادي إنتر ميلان قدم عرضا أوليا تضمن ضم المهاجم البلجيكي على سبيل الإعارة موسمين بقيمة عشرة ملايين يورو، مع الالتزام بضمه بعقد نهائي مقابل 60 مليون يورو، تدفع على عامين.





وأوضحت الشبكة أن النادي الإيطالي كان يمنّي النفس بالحصول على الموافقة، إلا أن العرض لم يتناسب مع طموحات "الشياطين الحمر".





ويرغب نادي يونايتد بالحصول على حوالي 80 مليون يورو قبل الموافقة على التخلي عن اللاعب البالغ 26 عاما، وكان النادي الإيطالي يمنّي النفس بالحصول على الموافقة السبت خلال لقاء الفريقين في مباراة ودية.





ولم يشارك لوكاكو في أي من لقاءات يونايتد الودية حتى الآن، وغاب عن اللقاء الذي فاز فيه فريقه السبت على إنتر بهدف وحيد ضمن بطولة الكأس الدولية التي تقام في الولايات المتحدة.





الجدير بالذكر أن لوكاكو انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2017 قادما من إيفرتون، مقابل 80 مليون يورو، وخاض مع الشياطين الحمر 96 مباراة في كل المسابقات وسجل 42 هدفا وصنع 13 آخرين.



