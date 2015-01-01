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هاني شاكر يفتتح مقر فرع لنقابة المهن الموسيقية بمدينة الزقازيق

الأحد 21/يوليه/2019 - 04:53 م
هاني شاكر يفتتح مقر فرع لنقابة المهن الموسيقية بمدينة الزقازيق
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أحمد رمضان متولي
 
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قام الفنان هاني شاكر نقيب عام المهن الموسيقية بافتتاح فرع نقابة المهن الموسيقية بشارع البوستة بمدينة الزقازيق ليضم الموسيقيين من أبناء المحافظة ويقدم لهم أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية، بحضور المحافظ، واللواء دكتور حسين كمال الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء رشاد حفني السكرتير العام المساعد، والفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية، والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة وعدداً من أعضاء مجلس النواب.

 

و أكد المحافظ أن الفن الراقي بمثابة القوى الناعمة التي يمكن من خلاله المساهمة في بناء الوطن وتقدمه واستعادة مصر لمكانتها اللائقة بين الأمم، مشيراً إلى أن الشرقية زاخرة بأعلام الفن والموسيقي والطرب وتضم مواهب فنية وثقافية تساهم وبشكل كبير في إثراء الحياة  الفنية والثقافية في مصر.

 

ومن جانبه أكد الفنان هاني شاكر نقيب عام المهن الموسيقية دعمه الكامل لفرع نقابة المهن الموسيقية بالشرقية ورعايته للمواهب الفنية واكتشاف الأصوات الواعدة لتقديم فن راقي وجميل متمنياً للقائمين على نقابة الموسيقيين بالشرقية إنجاز الأعمال المنوط بها وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للموسيقيين متمنياً لهم التوفيق والسداد.

 

و كان المحافظ قد أستقبل الفنان هاني شاكر نقيب عام المهن الموسيقية وأعضاء مجلس النقابة بمكتبه بالديوان العام لتعزيز أوجه التعاون بين المحافظة ونقابة المهن، وقاما محافظ الشرقية ونقيب الموسيقيين بتبادل الدروع والهدايا التذكارية.

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