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أمين عام 'القومي لأسر الشهداء' يهنيء السيسي بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو

الأحد 21/يوليه/2019 - 04:50 م
أمين عام 'القومي لأسر الشهداء' يهنيء السيسي بالذكرى 67 لثورة 23 يوليو
اللواء أ ح/ محمد عبدالمنعم
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ميسون أبو الحسن
 
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تقدم اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستون لثورة 23 يوليو.


وقال "عبدالمنعم" في بيان له، إن تلك المناسبة التاريخية خالدة في وجدان الوطن وعقول المصريين، بما حققته من إنجازات عظيمة؛ لترسيخ قيم العدل والحرية والمساواة.
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المزيد عن: محمد عبدالمنعم قومي رعاية أسر الشهداء ثورة 23 يوليو المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين الفجر الرئيس عبدالفتاح السيسي
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