إسعاف 52 مصاب في حريق مصنع المنطقة الحرة بالإسكندرية

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تمكن رجال الإسعاف بمحافظة الإسكندرية، قبل قليل، من إسعاف 52 حالة أُصيبت بإختناق جراء الحريق الذي شهده أحد مصانع المنطقة الحرة بالعامرية غرب المحافظة.



وحرص رجال الإسعاف على عمل جلسات أكسجين للمصابين بداخل سيارات الإسعاف بموقع الحادث، ونقل 22 حالة مصابين بحروق إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللأزم.



وكان المهندس مدحت عبد الفضيل، رئيس حي العامرية ثان، قد أعلن عن إصابة 23 عاملًا، معظمهم من دول شرق آسيا، باختناق في حريق مصنع الملابس بالمنطقة الصناعية الحرة.



تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية، يفيد بنشوب حريق بمصنع T.m.A بالمنطقة الحرة، ووجود حالات اختناق بين العاملين بالمصنع.



وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات من إدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسؤولو حي العامرية ثان إلي مكان الحريق، وتم إخراج العاملين بالمصنع بواسطة قوات الأمن.



وتمت السيطرة علي الحريق من قِبل قوات الحماية المدنية وإخماد النيران قبل امتدادها لباقي المصنع والمصانع المجاورة، فيما قامت سيارات الإسعاف بعلاج حالات اختناق بموقع الحدث جراء الدخان الكثيف الناجم عن الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارِ العرض على النيابة.