مجلس الدراسات العليا والبحوث يوافق على زيادة المنح المقدمة للطلاب الأفارقة بكلية السياحة بجامعة الفيوم

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برئاسة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تم انعقاد مجلس الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث جلسته رقم (147) وذلك اليوم الأحد بالمكتبة المركزية.



أعلن الدكتور محمد عيسى أن جامعة الفيوم حققت ترتيبًا مميزا في أهم التصنيفات الدولية للجامعات وهو تصنيف شنغهاي الصيني في مجال الفيزياء،كما حصلت الجامعة علي ترتيب متقدم بتصنيف ويبوميتركس الأسباني للاستشهادات المرجعية وكذلك تصنيف التايمز البريطاني وكذلك ظهور اسم الدكتور محمد عطيه المدرس بقسم الفيزياء بكلية العلوم ضمن قائمة أفضل باحث على مستوى العالم فى مجال فيزياء الطاقة وذلك للمرة الثانية على التوالى فى تصنيف ويبوميتركس.



كما ناقش المجلس دليل اخلاقيات البحث العلمى المقدم من اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف رحيل القائم بعمل رئيس الجامعة وبرعاية الأستاذ الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فى ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة.



تم الموافقة على الاعلان عن برامج الدراسات العليا بكليات جامعة الفيوم للعام الجامعى 2019-2020.



كما أعلن الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فتح باب التقدم للدراسة فى الجامعاتوالمعاهد المصرية للطلاب الوافدين للعام الجامعى 2019-2020.



كما أكد نائب رئيس الجامعة أنه تم اعتماد إعلان التقدم للدراسة في في الجامعات والمعاهد المصرية للطلاب الوافدين للعام الجامعي 2019-2020.



كما أشار سيادته إلي أنه تمت الموافقة علي زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب الأفارقة بكلية السياحة وعقد بروتوكولات التعاون التعليمي والبحثي والإستشاري المشترك مع الجامعات الحكومية في دول إفريقيا.