مجلس الدراسات العليا والبحوث يوافق على زيادة المنح المقدمة للطلاب الأفارقة بكلية السياحة بجامعة الفيوم
الأحد 21/يوليه/2019 - 04:49 م
ريهام على
Advertisements
Advertisements
برئاسة الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تم انعقاد مجلس الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث جلسته رقم (147) وذلك اليوم الأحد بالمكتبة المركزية.
أعلن الدكتور محمد عيسى أن جامعة الفيوم حققت ترتيبًا مميزا في أهم التصنيفات الدولية للجامعات وهو تصنيف شنغهاي الصيني في مجال الفيزياء،كما حصلت الجامعة علي ترتيب متقدم بتصنيف ويبوميتركس الأسباني للاستشهادات المرجعية وكذلك تصنيف التايمز البريطاني وكذلك ظهور اسم الدكتور محمد عطيه المدرس بقسم الفيزياء بكلية العلوم ضمن قائمة أفضل باحث على مستوى العالم فى مجال فيزياء الطاقة وذلك للمرة الثانية على التوالى فى تصنيف ويبوميتركس.
كما ناقش المجلس دليل اخلاقيات البحث العلمى المقدم من اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف رحيل القائم بعمل رئيس الجامعة وبرعاية الأستاذ الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فى ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة.
تم الموافقة على الاعلان عن برامج الدراسات العليا بكليات جامعة الفيوم للعام الجامعى 2019-2020.
كما أعلن الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فتح باب التقدم للدراسة فى الجامعاتوالمعاهد المصرية للطلاب الوافدين للعام الجامعى 2019-2020.
كما أكد نائب رئيس الجامعة أنه تم اعتماد إعلان التقدم للدراسة في في الجامعات والمعاهد المصرية للطلاب الوافدين للعام الجامعي 2019-2020.
كما أشار سيادته إلي أنه تمت الموافقة علي زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب الأفارقة بكلية السياحة وعقد بروتوكولات التعاون التعليمي والبحثي والإستشاري المشترك مع الجامعات الحكومية في دول إفريقيا.
أعلن الدكتور محمد عيسى أن جامعة الفيوم حققت ترتيبًا مميزا في أهم التصنيفات الدولية للجامعات وهو تصنيف شنغهاي الصيني في مجال الفيزياء،كما حصلت الجامعة علي ترتيب متقدم بتصنيف ويبوميتركس الأسباني للاستشهادات المرجعية وكذلك تصنيف التايمز البريطاني وكذلك ظهور اسم الدكتور محمد عطيه المدرس بقسم الفيزياء بكلية العلوم ضمن قائمة أفضل باحث على مستوى العالم فى مجال فيزياء الطاقة وذلك للمرة الثانية على التوالى فى تصنيف ويبوميتركس.
كما ناقش المجلس دليل اخلاقيات البحث العلمى المقدم من اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف رحيل القائم بعمل رئيس الجامعة وبرعاية الأستاذ الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فى ضوء الخطة الاستراتيجية للجامعة.
تم الموافقة على الاعلان عن برامج الدراسات العليا بكليات جامعة الفيوم للعام الجامعى 2019-2020.
كما أعلن الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فتح باب التقدم للدراسة فى الجامعاتوالمعاهد المصرية للطلاب الوافدين للعام الجامعى 2019-2020.
كما أكد نائب رئيس الجامعة أنه تم اعتماد إعلان التقدم للدراسة في في الجامعات والمعاهد المصرية للطلاب الوافدين للعام الجامعي 2019-2020.
كما أشار سيادته إلي أنه تمت الموافقة علي زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب الأفارقة بكلية السياحة وعقد بروتوكولات التعاون التعليمي والبحثي والإستشاري المشترك مع الجامعات الحكومية في دول إفريقيا.
Advertisements
المزيد عن: مصر طلاب افارقة جامعة الفيوم اخبار
- انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم (صور)
- مجلس جامعة الفيوم يصدق على تسجيل 20 رسالة دكتوراه وماجستير
- جامعة الفيوم تحصد المركز الـ13 في تصنيف "ويبوميتركس" الأسباني
- اختيار أستاذ فيزياء بـ"علوم الفيوم" كأفضل باحث على مستوى العالم
- مجلس إدارة مركز التعليم المفتوح يضبط 145 حالة غش بجامعة الفيوم
- جامعة الفيوم تحتل المركز 14 محليًا و 52 عربيًا وفقا لتصنيف ويبوميتركس Webometrics الأسباني يناير 2019
- جامعة عين شمس تشارك بيوم التبادل الأكاديمي المستدام بين اليابان والشرق الأوسط
- مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم: فتح باب التقدم للمنح الدراسية بالولايات المتحدة الأمريكية
- مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم يناقش قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا