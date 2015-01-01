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عاجل.. السفير البريطاني يعتذر لمصر عن قرار تعليق السفر إلى القاهرة

الأحد 21/يوليه/2019 - 04:41 م
عاجل.. السفير البريطاني يعتذر لمصر عن قرار تعليق السفر إلى القاهرة
وزير الطيران
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أعربت وزارة الطيران المدني المصرية، اليوم الأحد، لبريطانيا عن استيائها من قرار الخطوط البريطانية تعليق رحلاتها للقاهرة بشكل مؤقت.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الوزير يونس المصري، التقى، السفير البريطاني بالقاهرة، جيفري آدامز، بديوان الوزارة، على خلفية قرار تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي لمدة 7 أيام.

وأضافت الوزارة أن الفريق يونس المصري أبدى استيائه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قراراً انفرادياً يمس أمن المطارات المصرية بدون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة.

وأوضحت أن السفير البريطاني تقدم بالاعتذار إلى وزير الطيران عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار، مؤكداً على أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية، على حد وصف البيان.

وأكد الجانبان استمرار الجهود المشتركة، والعمل سويا لحل هذه المشكلة في أسرع وقت.

كانت شركة الخطوط البريطانية قد أعلنت أمس السبت وقف رحلاتها لمصر لمدة سبعة أيام من دون تحديد سبب، كما أعلنت شركة الطيران الألمانية وقف رحلاتها أمس السبت قبل أن تعود وتستأنفها اليوم الأحد.

ومن جانبها أعلنت شركة مصر للطيران زيادة المقاعد على الرحلات المتوجهة لمطار هيثرو في انجلترا، وتسيير رحلة إضافية يومية لتعويض توقف الرحلات من الشركة البريطانية.
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