سلطنة عمان تسجيل 2.2 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة في 2019

سجلت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" 2.184 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة منذ بداية العام الجاري ، وفق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.





وتراجع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بذلك عن تلك المسجلة في 5 أشهر من عام 2018 بنسبة 22.03 بالمائة، وكان عددها 2.801 ألف مؤسسة.





وحول توزيع تلك المؤسسات في المحافظات كان لمحافظة مسقط العدد الأكبر منها بتسجيل 794 ألف مؤسسة، وبتراجع بمعدل التسجيلات الجديدة 23.7 بالمائة، على أساس سنوي، وبلغ عددها في شمال الباطنة 411 مؤسسة بتراجع 2.38 بالمائة.





وعلى مستوى شهر مايو بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بـ "ريادة" 284 مؤسسة مقارنة بنحو 427 مؤسسة في أبريل الماضي.





وتعمل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، على النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الخدمات الفنية والتدريبية والاستشارية المختلفة.





أنشئت الهيئة عام 2013 وتعمل كشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً.