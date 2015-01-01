أخر تطورات كبرى صفقات الأهلي الصيفية

لايزال يسعى مسئولو النادي الأهلي، لضم محمد مجدي أفشة صانع ألعاب بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أفشة قد قام بالتوقيع على عقود انتقاله لصفوف النادي الأهلي منذ فترة، وأبدى الاعب رغبته في اللعب للقلعة الحمراء بدءا من الموسم المقبل.

ويؤجل مسئولو الأهلي الدخول في مفاوضات رسمية مع بيراميدز لحسم الصفقة لحين الانتهاء بشكل تام من قائمة اللاعبين ووضوح موقف المعارين وفي مقدمتهم عمار حمدي.

وتتحفظ إدارة نادي بيراميدز على رحيل أفشة خلال الموسم الحالي، مما يعني أن الصفقة من الصعب أن يتم حسمها خلال الميركاتو الصيفي.