الرئيس المشارك للمعارضة الأوكرانية يدلي بصوته في انتخابات برلمانية مبكرة

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صوت السياسي الأوكراني والرئيس المشارك لحزب المعارضة يوري بويكو خلال الانتخابات البرلمانية المفاجئة في أوكرانيا.



وادلى السياسي بتصويته فى مركز اقتراع بقرية ايفانكوفيتشى بمنطقة كييف صباح اليوم.



كما تعد كتلة المعارضة واحدة من الأحزاب الخمسة التي تتمتع بفرصة كبيرة لدخول البرلمان الأوكراني اليوم الأحد وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.



وكان من المقرر أصلًا إجراء الانتخابات البرلمانية المفاجئة المقررة لهذا اليوم في 27 أكتوبر من هذا العام.

