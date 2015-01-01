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أمير مكة يبحث مع محافظ "الجمارك" تحسين الخدمات المقدّمة للحجاج

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:45 م
أمير مكة يبحث مع محافظ الجمارك تحسين الخدمات المقدّمة للحجاج
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استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، يرافقه عددٌ من قيادات القطاع.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن خطة الجمارك لموسم حج العام الحالي المتضمنة مستجدات العمل الجمركي، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وتهدف خطة الجمارك إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك مع بقية الجهات ذات العلاقة لتحقيق راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم وإنهاء إجراءاتهم في وقت وجيز، فيما دُعمت جميع المنافذ بتقنيات حديثة وكوادر بشرية مؤهلة لتحقيق السرعة والدقة في إنهاء الإجراءات.
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