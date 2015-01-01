انطلاق فعاليات مهرجان "رجال الطِّيب".. أغسطس المقبل

تنطلق في شهر أغسطس المقبل فعاليات مهرجان «رجال الطِّيب» الذي تقيمه وزارة الثقافة ضمن فعاليات موسم السودة، ويستمر لمدة 20 يومًا خلال الفترة من 12 إلى 31 أغسطس 2019 م في قرية رجال التراثية في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.





تأتي فعاليات المهرجان في قالب جولة ثقافية وسياحية داخل قرية «رجال التراثية»، يتنقل خلالها الزائر بين أروقتها وساحاتها ومبانيها، ليتعرف على الثقافة الغنية لرجال الطِّيب من خلال فعاليات متنوعة تشمل «السوق التراثي»، وعروضًا فلكلورية حية، ومراسم الأعراس بالمنطقة، والأطعمة التراثية، إضافة إلى أمسيات فنية وشعرية، وعروض للإسقاط الضوئي، إلى جانب بستان الطيب المفتوح ومقهى الحبق ومحل العطور ومجسمات الورد الجمالية.





ويشهد المهرجان تجربة حية للتعريف بتاريخ رجال الطيب باستخدام الصور، إضافة إلى معرفة سبل صناعة الأشكال المختلفة لعصائب الورد «اللويات» التي يرتديها سكان المنطقة، وأشهر أنواعها وأشكالها، حيث سيحظى رواد المهرجان بفرصة تجربة صناعة عصائب الورد الخاصة بهم، بمساعدة سيدات مختصات من أهل المنطقة، إضافة إلى صناعة العطور باستخدام النباتات العطرية المحلية.