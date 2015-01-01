ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

انطلاق فعاليات مهرجان "رجال الطِّيب".. أغسطس المقبل

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:43 م
انطلاق فعاليات مهرجان رجال الطِّيب.. أغسطس المقبل
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تنطلق في شهر أغسطس المقبل فعاليات مهرجان «رجال الطِّيب» الذي تقيمه وزارة الثقافة ضمن فعاليات موسم السودة، ويستمر لمدة 20 يومًا خلال الفترة من 12 إلى 31 أغسطس 2019 م في قرية رجال التراثية في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.

تأتي فعاليات المهرجان في قالب جولة ثقافية وسياحية داخل قرية «رجال التراثية»، يتنقل خلالها الزائر بين أروقتها وساحاتها ومبانيها، ليتعرف على الثقافة الغنية لرجال الطِّيب من خلال فعاليات متنوعة تشمل «السوق التراثي»، وعروضًا فلكلورية حية، ومراسم الأعراس بالمنطقة، والأطعمة التراثية، إضافة إلى أمسيات فنية وشعرية، وعروض للإسقاط الضوئي، إلى جانب بستان الطيب المفتوح ومقهى الحبق ومحل العطور ومجسمات الورد الجمالية.

ويشهد المهرجان تجربة حية للتعريف بتاريخ رجال الطيب باستخدام الصور، إضافة إلى معرفة سبل صناعة الأشكال المختلفة لعصائب الورد «اللويات» التي يرتديها سكان المنطقة، وأشهر أنواعها وأشكالها، حيث سيحظى رواد المهرجان بفرصة تجربة صناعة عصائب الورد الخاصة بهم، بمساعدة سيدات مختصات من أهل المنطقة، إضافة إلى صناعة العطور باستخدام النباتات العطرية المحلية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
-
x
20:00
-
الزمالك