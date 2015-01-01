شاب يعترف بقتل صديقه وأمن منزل بوزلفة يعثر على جثة ثانية..!

أفاد مصدر من الحرس الوطني، أن شابا توجه في حدود الساعة الرابعة صباحا إلى مركز الحرس الوطني بقرمبالية وهو في حالة سكر، معلنا طعن صديقه بسكين إثر خصومة نشبت بينهما، في طريق عودتهما من إحدى حفلات الزفاف.





و بحسب موزاييك، فقد أكّد المضنون فيه أنه ترك صديقه ملقى في طريق ريفية ولا يعلم إن كان توفي، وبعد تحوّل وحدات الأمن والحماية إلى المكان المذكور، عثرت على شاب في الخامسة والعشرين من عمره مفارقا للحياة.





وبعد رفع الجثّة، وردت على أعوان الأمن مكالمة هاتفية مفادها وجود جثة ثانية غير بعيد عن مكان الجثّة الأولى، وقتلت بنفس الطريقة.





وبحسب ذات المصدر، فقد تم إيقاف المتهم الذي تمسك بإنكار صلته بجريمة القتل الثانية وبأنه طعن شخصا واحدا، وتواصل فرقة الأبحاث والتفتيش بقرميالية البحث في الموضوع.