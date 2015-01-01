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لمدة يومين.."حماية المستهلك" يحل شكاوى المواطنين بالإسكندرية

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:44 م
لمدة يومين..حماية المستهلك يحل شكاوى المواطنين بالإسكندرية
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أحمد فشير
 
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وصلت قافلة جهاز حماية المستهلك إلى محافظة الإسكندرية، اليوم، لتستمر لمدة يومين، بالصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى، بمشاركة 70 شركة وكيانًا من أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومى "مياه، كهرباء، غاز، شركات الاتصالات، السيارات، الأجهزة الكهربائية، السلع، الخدمات".

وأوضح الجهاز، أن الشركات ستنشر مراكز صيانة متنقلة فى الميادين العامة لخدمة المواطنين والانتقال الفورى لأى موقع ترد منه شكاوى خاصة بالسلع والأجهزة الكهربائية والسيارات بمشاركة فريق العمل المعنى بمنظومة الشكاوى والضبطية القضائية بالجهاز لحل كل شكاوى المواطنين بصورة أكثر إيجابية وفاعلية لخدمة أهالى "الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح – منطقة الساحل الشمالى" بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية، وبمشاركة كل أطراف المنظومة الاستهلاكية. 

وأشار الدكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه ستتم إقامة ندوة توعوية على هامش المبادرة بمشاركة رموز المجتمع المدنى وممثلي كافة الفئات بعنوان "دور الدولة فى حماية المستهلك للتأكيد على جهود الدولة فى إجراءات ضبط الأسواق، وحماية وصون حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وعرض لقانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن المبادرة تأتى فى إطار استراتيجية الدولة بالاهتمام بمشكلات المواطنين، وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك وصون حقوقه، وتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.

وأكد عبدالمعطى أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، ويعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والأجهزة الرقابية المختصة.

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