هبة مجدي تغازل جمهورها بإطلالة جديدة من تأدية مناسك العمرة (صور)





واكتفت الفنانة هبة مجدي بالتعليق على الصورة قائلة: "الحمدلله".





يذكر أن هبة مجدي تحتل بطولة الحكاية الأولى من مسلسل "نصيبي وقسمتك3"، والتي تحمل اسم "براد شاى" ويشارك في بطولته تونى ماهر ومى فخرى اضافة إلى ظهور خاص للفنانة عبير صبرى، ومن المقرر أن يتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثانى الذى تم عرضه فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار ابطال جدد ومخرج لكل حكاية.





شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لها من أمام الكعبة المشرفة بالمملكة العربية السعودية.