محمد صلاح يثير الجدل بصورته في الحمام
الأحد 21/يوليه/2019 - 03:29 م
الفجر الرياضي
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نشر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي صورته داخل الحمام أثناء استكمال إجازته قبل الالتحاق بمعسكر ناديه.
وعلق محمد صلاح على صورته نشرها عبر "تويتر" و"انستجرام" تحت المياه "عطلة" في إشارة فترة الراحة التي يقضيها حاليًا.
ولاقت الصورة معارضة من البعض عبر حساب محمد صلاح وقبول من البعض الآخر بعد دقائق فقط من نشرها.
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