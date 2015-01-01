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محمد صلاح يثير الجدل بصورته في الحمام

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:29 م
محمد صلاح يثير الجدل بصورته في الحمام
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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نشر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي صورته داخل الحمام أثناء استكمال إجازته قبل الالتحاق بمعسكر ناديه.


وعلق محمد صلاح على صورته نشرها عبر "تويتر" و"انستجرام" تحت المياه "عطلة" في إشارة فترة الراحة التي يقضيها حاليًا.


ولاقت الصورة معارضة من البعض عبر حساب محمد صلاح وقبول من البعض الآخر بعد دقائق فقط من نشرها.


محمد صلاح يثير الجدل بصورته في الحمام
محمد صلاح يثير الجدل بصورته في الحمام
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