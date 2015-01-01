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تركيا تواجه أزمة بعد حظر العراق واردات البيض

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:40 م
تركيا تواجه أزمة بعد حظر العراق واردات البيض
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ذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن حظر الحكومة العراقية استيراد البيض من تركيا، خلق أزمة كبيرة لدى منتجي البيض الأتراك.

وأفادت الصحيفة، بأنه خلال العشرين يوما الأخيرة اضطر منتجو البيض الأتراك لإعدام مليون دجاجة بعد عجزهم عن توفير نفقات علفها.

وذكرت أنه اعتبارا من الأول من مايو بدأت السلطات العراقية حظر الواردات التركية من البيض، التي تشكل 20% من صادرات البيض التركي، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأفادت "زمان" بأن تزايد عرض البيض في السوق المحلية أسفر عن تراجع كبير في أسعاره داخل تركيا، موضحة نقلا عن ممثلين عن القطاع، أن 8 من منتجي البيض أفلسوا منذ بداية الحظر نظرا لعجزهم عن تلبية نفقاتهم، وأن المزارعين اضطروا لذبح 17 مليون دجاجة، كما شهدت العشرين يوما الماضية إعدام مليون دجاجة نظرا لطول انتظارها في المذابح.


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