تعرفي على أفضل الطرق لتربية الطفل

ننشر لكِ في السطور التالية عزيزتي الأم مجموعة من الطرق البسيطة لتربية أطفالك، وهم كالتالي:

حماس الطفل :

يتعلم الطفل الصغير وحده كيفية تهدئة نفسه في لحظات الحماس أو الخوف أو الشعور بالضيق واللحظات العاطفية، وتقديم ردود الأفعال، كما يكتشف مهارة الثقة بالنفس وتصبح لديه خبرات في التعامل مع الآخرين.





النمو العقلي :

في المرحلة العمرية التالية من 5-8 سنوات حاولي اللعب مع طفلك، امنحيه وقتاً للعب؛ فهو مفتاح مساعد لبناء وتنمية شخصيته بشكل كبير، ما يدفعه للأمام لتطوير النمو العقلي والإدراكي والجسدي والعاطفي والخيالي، ويساعده على اتخاذ القرارات.





المزاج :

تتأثر شخصية الطفل وسط المحيط الأسري السليم والأبوة الإيجابية، وتنمو مع الأشخاص الذين يقدمون له الرعاية الأساسية في أولى سنوات عمره، كما أن مزاج الأطفال العام يؤثر أيضاً في سلوكهم وازدهار شخصياتهم وتطورها.





مرحلة المراهقة :

تكمن سيطرة الأبوين من خلال تشجيع الأبناء ودعمهم معنوياً لبناء شخصيتهم، كما أن مد يد العون وتقديم الدعم المستمر للأبناء يساعدهم على تخطى مرحلة المراهقة بدون أي اضطرابات أو أي منغصات بين أقرانهم.





الشعور بالرضا :

علمي طفلك التعبير بإيجابية عن ذاته ما يمنحه الشعور بالرضا عن نفسه والعالم من حوله، اجعليه يدرك الطريقة التي ينمي بها صورته الذاتية عن نفسه، أن يكون طفلاً واثقاً من نفسه متحكماً في تصرفاته.