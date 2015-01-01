ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أمير جازان يقلّد عددًا من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:33 م
أمير جازان يقلّد عددًا من ضباط حرس الحدود رتبهم الجديدة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قلّد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، عددًا من ضباط قيادة حرس الحدود بالمنطقة رتبهم الجديدة، بحضور قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيّا بن عطا الله العتيبي، بمناسبة صدور الموافقة السامية على ترقيتهم لرتبهم الجديدة.

وهنأ أمير جازان، المشمولين بالترقية، متمنيًا لهم التوفيق في الأعمال المناطة بهم، منوهًا بدور رجال الأمن ومنهم حرس الحدود وكافة القطاعات العسكرية وعملهم المتواصل في خدمة المواطن وحماية دينهم ووطنهم، والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره، والدفاع عن مقدَّراته ومكتسباته.

من جانبهم، رفع الضباط المرقَّون الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، ولوزير الداخلية ولأمير منطقة جازان، على تقليدهم رتبهم الجديدة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بالثقة الغالية، التي تعد دافعًا لبذل المزيد من العطاء والتضحية في خدمة الدين ثم الملك والوطن.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
آرسنال - إنجلترا
3
x
انتهت
0
فيورنتينا - إيطاليا
بايرن ميونيخ - ألمانيا
3
x
انتهت
1
ريال مدريد - أسبانيا
الدوري المصري
الجونة
-
x
20:00
-
الزمالك