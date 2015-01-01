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شاطئ 'منزل حر' بنابل يلفظ جثة متآكلة لغواص

الأحد 21/يوليه/2019 - 03:31 م
شاطئ 'منزل حر' بنابل يلفظ جثة متآكلة لغواص
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مروى الجلاصي
 
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أكد مصدر من الحرس الوطني، أنه تم العثور صباح اليوم الأحد 21 جويلية 2019 بشاطئ منزل حرّ، على جثة متآكلة فقدت بعض أطرافها، والوجه دون ملامح لشخص يرتدي ملابس غواص.

وبحسب موزاييك التي نقلت عن ذات المصدر، فقد تحوّل وكيل الجمهورية لمعاينة الجثة، وأذن بنقلها الى مستشفى الطاهر المعموري بنابل لعرضها على التشريح.

كما أذن وكيل الجمهورية لفرقة الأبحاث والتفتيش بمنزل تميم بالتحقيق في الموضوع. 
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