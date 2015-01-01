الرئيس النيجيري يتوعد بإجراءات أمنية صارمة بعد "مذبحة العصابات"

ندَّد الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم الأحد، بمقتل 37 شخصًا على أيدي عصابات في ولاية سوكوتو (شمال غرب البلاد)، متوعدًا إياهم باتخاذ إجراءات أمنية صارمة.





وقتلت العصابات المسلحة مئات الأشخاص شمال غرب نيجيريا هذا العام، وأجبرت ما لا يقل عن 20 ألف شخص على الفرار إلى النيجر، ما زاد من المشكلات الأمنية في بلد يعاني أيضًا من تمرد المتشددين في الشمال الشرقي، واشتباكات بين المزارعين والرعاة في الولايات الوسطى.





وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان لها: يدين الرئيس محمد بخاري بشدة مقتل 37 من الأبرياء على أيدي قطاع الطرق في منطقة حكومة جورنيو المحلية بولاية سوكوتو، موضحة أنه تم نشر قوات في المناطق التي شهدت سقوط قتلى، خلال الهجمات التي وقعت مساء الجمعة. وقد تم إرسال الجيش والشرطة للتصدي للعصابات الإجرامية، التي تتهمها الحكومة بارتكاب سلسلة من عمليات القتل والخطف خلال العام الماضي.





وقد فر مئات الأشخاص من بلدة في شمال شرق نيجيريا، نهاية العام، بعد أن هاجمها متشددون على صلة بتنظيم «داعش». وسعى الفارون للجوء إلى مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو. وجاء تصعيد الهجمات من جانب المتشددين والفوضى الناجمة عنها بالمنطقة وسط، قبل استعداد البلاد لانتخابات كان يسعى خلالها الرئيس، محمد بخاري، للفوز بفترة رئاسية ثانية، فيما أصبح الأمن قضية رئيسية في الحملة الانتخابية بعد سلسلة من الهجمات.





وأعلن فصيل داعش في غرب إفريقيا، الذي انشق عن جماعة بوكو حرام عام 2016، المسؤولية عن الهجوم على قاعدة عسكرية في باجا، وهي بلدة بولاية بورنو الواقعة شرق البلاد.