البورصة تخسر 4.3 مليار بختام أولي جلسات الأسبوع





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وسط مبيعات المتعاملين الأجانب، بقيم تداولات منخفضة.





وخسررأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.538 مليار جنيه.





وبلغ حجم التداول على الأسهم 106.8 مليون ورقة مالية بقيمة 257.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 10.6 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.01%، والعرب على 3.57% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.08%.





ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.2 مليون جنيه، 850 ألف جنيه، 32.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 29.8 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، على التوالى.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2010 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 16668 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليغلق عند عند مستوى 463 نقطة.





وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.



